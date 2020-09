Fêtes de Wallonie : les échasseurs combattront en duel et avec un public virtuel

On le savait déjà le combat des échasseurs ne sera pas organisé, cette année, sur la Place Saint-Aubain. Habituellement, entre 6000 et 8000 spectateurs se déplacent pour assister à cette joute folklorique qui opposent les deux équipes des Avresses et des Mélans. Covid oblige, le combat traditionnel sera simplifié, cette année. Et le public devra le suivre derrière son écran d’ordinateur.