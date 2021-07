Évacuation des camps scouts en province de Namur : certains bourgmestres font vérifier toutes les prairies par les pompiers

Nous vous le disions ce dimanche: en province de Namur, tous les camps scouts organisés "sous tente" ou dans des infrastructures assimilées doivent être évacués, sauf si les bourgmestres envoient les pompiers et que ces derniers estiment qu’il n’y a pas de danger.

Dans certaines communes, comme à Bièvre, les mayeurs préfèrent appliquer cette deuxième option à l’intégralité des camps installés chez eux, notamment pour des raisons logistiques. "Ici sur Bièvre, les camps sont tout de même systématiquement entourés de forêt etc., donc je pense qu’il est peu probable qu’on ait des coulées de boue", estime Michaël Modave, le bourgmestre de la commune. "De plus, nous avons tout de même beaucoup de camps, 41 actuellement, et je me voyais mal pouvoir tous les évacuer en une après-midi".

Tentes déplacées

Même décision à Gedinne, où nous avons rencontré un patro avant le passage des pompiers. "On se dit qu’ils vont juste vérifier si la prairie est "OK"", relativise Odile Dessailly, la présidente du patro Saint-Roch de Thuin. "Et nous, on a juste constaté qu’il faisait un peu mouillé quand il a plu les dernières fois mais rien d’anormal. On pense qu’il n’y a pas de souci sur cette prairie, on ne s’y connaît pas plus que ça mais on reste quand même assez optimistes".