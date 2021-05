Envie d'assister à un spectacle ? Namur en Mai a besoin de 1000 personnes pour son spectacle-test

Ce mercredi 12 mai, Namur en Mai organise un spectacle-test. Le spectacle proposé est 'To Bee Queen' de la compagnie Lady Cocktail. L’organisation a besoin d’un millier de participants. Tous devront se faire tester (test salivaire) avant le spectacle et une semaine après le spectacle. Le spectacle est gratuit. Malheureusement, sur les 1000 personnes inscrites, seulement la moitié pourra assister à l’évènement. L’autre moitié recevra en compensation un "chèque culture" pour leur permettre d’assister à un spectacle plus tard. "On a entre 600 et 700 personnes inscrites. Donc on cherche encore plusieurs centaines de personnes" détaille Samuel Chappel, l’organisateur de Namur en Mai. "Il y a urgence. Les inscriptions se clôturent lundi soir".

1000 inscrits, 500 spectateurs, pourquoi ?

Les 1000 volontaires devront se faire tester mais seulement la moitié pourra assister au spectacle. Pourquoi ? L’idée est de créer deux groupes : un groupe test et un groupe contrôle. Après une semaine, les deux groupes seront à nouveau testés. Le nombre de contaminations au covid sera comparé. "Le but pour nous, on l’espère en tout cas, c’est de pouvoir démontrer qu’il n’y a pas plus de contaminations. Qu’assister à des spectacles culturels c’est safe. On appelle donc tous les volontaires à participer pour aider la culture !" lance Samuel Chappel. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site GoForCulture.