Elections 2018 à Onhaye: une seule liste pour concurrencer celle du bourgmestre

A Onhaye, les élections communales se résumeront finalement à un bras-de-fer entre la liste ICO (Intérêts communaux Onhaye) du bourgmestre Christophe Bastin et la liste ECI (Energies citoyennes) emmenée par Julien Barreau.

Une troisième liste était annoncée, Vous Onhaye autrement, mais elle n'a finalement pas été déposée. "Vu le timing très serré, nous n'avons pas réussi à rassembler treize candidats, explique le groupe constitué autour de Robin Gaspard. Nous n'avons pas souhaité présenter une liste incomplète".

Le 14 octobre, les électeurs auront donc le choix entre l'expérience de la majorité en place et le souffle du changement que prétend incarner ECI.

Si la liste du bourgmestre s'impose, on sera très attentif au match qui se joue traditionnellement entre Christophe Bastin et son prédécesseur Gérard Cox. Avantage, sans doute, au premier. En 2006, il ne s'était imposé qu'avec 17 voix d'avance. Mais en 2012, il avait conservé son écharpe avec 224 voix de plus que son rival.