Elections 2018 à Onhaye: peut-être trois listes sur le bulletin de vote

Le paysage politique risque de connaître de sérieux bouleversements à Onhaye à l’issue du prochain scrutin communal. En 2006 et 2012, il n’y avait qu’une seule liste sur le bulletin de vote, tous les candidats avaient donc été élus. Ce ne sera plus le cas cette année: trois listes pourraient finalement se présenter, ce qui n’est pas arrivé dans la commune depuis 2000.

La première, baptisée ICO (Intérêts communaux Onhaye), est emmenée par le bourgmestre sortant, Christophe Bastin. Présentée il y a plus d’un an, elle mise sur la continuité. On y retrouve une bonne partie de l’équipe sortante, dont Gérard Cox, ancien bourgmestre et actuel président du CPAS.

Dynamisme et nouvelles idées

La deuxième, ECI (Energies citoyennes), a été lancée il y a un an par un jeune habitant de Gérin, Julien Barreau (il est né en 1994), désireux de dynamiser la vie politique locale, "de sortir les élus de leur confort" et d’amener de nouvelles idées. Cette liste est à présent complète et ambitionne de décrocher plusieurs sièges au conseil communal pour peser sur les décisions.

Une troisième liste pourrait aussi être constituée, à l’initiative de Robin Gaspard, récemment exclu du groupe ECI pour divergences de vue. Il y a quelques jours, l’intéressé a publié un communiqué confirmant son intention de se présenter aux élections sous la bannière Vous Onhaye autrement. Combien de candidats cette liste comptera-t-elle? Difficile de le savoir à ce stade.

En 2006 et 2012, le seul suspense des élections résidait dans la désignation du bourgmestre, entre les deux poids lourds de la liste unique, Christophe Bastin et Gérard Cox. Cette année, c’est certain, on observera les résultats du scrutin avec un intérêt renouvelé.