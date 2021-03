Eglise Saint-Loup de Namur : Un joyau de l'architecture baroque, depuis quatre siècles

C’est l’un des joyaux de l’architecture baroque en Wallonie. L’Eglise Saint-Loup, située dans le piétonnier de la capitale Wallonne, célèbre les 400 ans de la pose de sa première pierre. Avec sa façade écran, ses colonnes en marbre et surtout sa voûte en tuffeau de Maastricht, l’édifice a traversé les siècles et les destructions des différentes guerres. Elle est classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

24 ans plus tard, l’église est consacrée. "Cette église s’inscrit dans un ensemble architectural avec le collège, devenu aujourd’hui athénée. Dans une maison jésuite, vous trouvez toujours trois éléments : la maison des pères, le collège et la chapelle. Ces différents éléments sont aussi présents à Namur."

Sa façade écran, ses pilastres, les volutes et la succession d’étages témoignent du plus pur style baroque. "Le style baroque c’est le style de l’exubérance", précise André Dassy, le président des "Amis de Saint-Loup". "Mais ce n’est pas la façade d’origine. Au 19e siècle, la façade était tellement abîmée qu’il fallut la reconstruire à l’identique. La composition et l’architecture d’origine ont été parfaitement reproduites."

Il faudra à peine 24 ans pour achever de construire cette "chapelle". "Pour faire un trait d’humour, on peut dire qu’il a fallu plus de temps pour la restaurer que pour la construire", sourit André Dassy, rappelant que restauration a débuté en 1979 pour s’achever en 2012.