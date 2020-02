Eghezée: et si, à l'école, on se focalisait sur les bons comportements des élèves ?

Petits pompons de couleurs collectés par les élèves de maternelle - © RTBF - Anaïs Stas

Cette méthode qui consiste à encourager et récompenser des comportements positifs se nomme SCP pour Soutien au Comportement Positif. C’est une méthode issue du monde anglophone et traduit par des Canadiens. Cette méthode y est appliquée dans de nombreuses écoles depuis une décennie.

La méthode SCP se focalise principalement sur l’encouragement des bons comportements. Des règles spécifiques sont rappelées en fonction des lieux : au réfectoire – manger proprement, dans la cour – bien fermer les grilles. De la première maternelle à la sixième primaire les mêmes règles sont attendues, les mêmes comportements sont encouragés pour tous les élèves. Les récompenses sont les mêmes et les punitions sont les mêmes. C’est un système très égalitaire qui vise à apaiser les tensions.

Une méthode bisounours ?

L’idée peut paraître utopiste, idéaliste. Mais si la méthode SCP se focalise en premier lieu sur les comportements à adopter, elle prévoit également des punitions. "Quand un comportement non désiré survient et qu’on n’intervient pas, sa fréquence et son intensité vont augmenter, il est donc aussi important d’intervenir. Mais quand on le fait, on essaye d’intervenir de façon logique", explique Steve Bissonnette, professeur à l’Université TELUQ au Canada et expert de la méthode SCP. Par exemple, si un élève laisse traîner ses affaires, la punition pourrait être de le faire ranger la pièce.

Le soutien au comportement positif fonctionnerait avec 80% des personnes, 20% y seraient réfractaires. "Je ne connais aucune méthode qui peut se vanter de fonctionner à 100% avec 100% des gens dans 100% des situations, ça n’existe pas", conclut Steve Bissonnette.