"Ecole numérique" : des outils digitaux pour amorcer une nouvelle rentrée scolaire

"Nous sommes en 2020, il est très important pour les élèves d’avoir une pédagogie qui est liée à la société", explique Françoise Baufays, la directrice de l’établissement, "et utiliser des moyens numériques en fait partie, pour nous permettre d’évoluer vers les pratiques pédagogiques de demain. Et c’est aussi un élément que l’on retrouve dans le Pacte d’excellence".

Si les élèves vivront une rentrée scolaire particulière, celle-ci sera présentielle, et non virtuelle . Cependant, un appel à projet de la Région wallonne, " Ecole numérique ", qui existe depuis plusieurs années, permettra à un certain nombre d’écoles de poursuivre leur digitalisation, via la fourniture de matériel numérique.

Deux projets, avec la digitalisation comme pierre angulaire

Dans cette école, les deux projets sélectionnés, pour obtenir ces fournitures informatiques qui resteront à l’école, portent respectivement sur les sciences et les mathématiques, ainsi que la remédiation via l’autonomie de l’élève.

"Dans les sciences et la recherche, le numérique est très utilisé. On voulait donc avoir du matériel qui permette aux élèves de faire des manipulations en classe, et pas seulement de voir leur professeur les faire : manipuler des tableurs, des graphiques, des statistiques, etc.", explique Véronique Evrard, professeure de mathématiques, et coordinatrice numérique de l’établissement.

Quant au second projet, "l’idée est de donner un espace informatique, et l’accès à Internet, aux élèves, avec une certaine autonomie, sur un espace dédié à la remédiation", ajoute la professeure, "Ils auront à disposition certains programmes et applications, sur lesquels ils pourront obtenir de la remédiation pour les cours où ils ont des difficultés. Et pouvoir, par eux-mêmes, essayer de s’exercer et progresser en autonomie"