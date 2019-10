E411 : Inauguration de l'Arc majeur, la sculpture monumentale qui aurait dû voir le jour en France

L’Arc majeur est installé sur l’autoroute E411 à hauteur de Lavaux-Sainte-Anne. Il aurait dû être construit en France. Mais le projet n’a jamais vu le jour chez nos voisins. L'artiste Bernar Venet avait déjà imaginé sa sculpture il y a plus de trente ans, dans les années '80. Deux arcs de cercle, un plus grand, un plus petit, posés de part et d’autre d’une autoroute.

Une vision d’une route qui passerait dans la sculpture

"A un moment j’ai eu cette vision d’une autoroute, ou d’une route en tout cas, qui passerait dans la sculpture". Bernar Venet avait obtenu l’accord de Jack Lang, à l’époque ministre de la Culture. Trois fois la sculpture a failli être construite, trois fois le projet a capoté. L’œuvre monumentale a finalement été réalisée chez nous grâce à la rencontre de deux hommes : l'artiste Bernar Venet et Bernard Serin, le président du groupe John Cockerill.

Une rencontre décisive

"Je sais que pour lui c’est un rêve, presque une obsession, explique Bernard Serin. Et donc j’ai pensé qu’il fallait que je l’aide. Alors j’ai essayé de l’aider côté français, sans succès. Et puis à l’occasion du bicentenaire du groupe John Cockerill, j’ai pensé qu’il y avait quelque chose à faire en Wallonie. Et que nous pourrions aussi mettre en valeur les compétences et les ouvriers de John Cockerill." L’œuvre monumentale a été fabriquée dans les ateliers CMI de Seraing, des caissons en acier Corten de 20 m de long pesant entre 30 et 60 tonnes qu’il faut emboîter au millimètre près. Ils ont été placés cet été.