Du muguet en vente dans les boulangeries, l'opération qui va peut-être sauver le premier mai des fleuristes

C’est une sympathique opération de solidarité que les autorités communales de Ciney ont initiée, à l’approche du premier mai. Les fleuristes, qui ne sont pas encore autorisés à rouvrir leur magasin en raison du coronavirus (Covid-19), pourront écouler du muguet dans d’autres commerces, boulangeries et fromageries par exemple.

Philippe Borlon, boulanger à Haversin, a ainsi accepté de soutenir la fleuriste de son village. C’était pour lui une évidence.

"Je lui avais déjà proposé de faire des montages pour Pâques, mais on s’y était pris un peu tard et c’était trop compliqué, explique-t-il. Et puis quand on a vu que la commune de Ciney allait le proposer, j'ai dit oui tout de suite. Il faut s’entraider entre petits commerçants des villages. Moi j’ai la chance d’être ouvert, elle pas. Et bien voilà, je me dis que c’est l’occasion de fonctionner ensemble."

Le boulanger a donc apposé une affichette sur son comptoir pour informer sa clientèle. Et rapidement, les commandes ont afflué.

"La fleuriste va faire les montages et mettre les noms dessus, donc nous n’aurons plus qu’à les distribuer et à prélever le paiement. Mais elle prévoit aussi un surplus pour les gens qui viendraient d’ailleurs, qui n’auraient pas vu le papier et qui penseront peut-être à offrir du muguet à leur compagne ou à leur famille."

Rebelote pour la fête des mères?

Pour la fleuriste, Dominique Grégoire, dont l’activité est fort limitée en ce moment, cette opération est une aubaine.

"C’est vraiment très chouette, se réjouit-elle. Sinon, on avait de toute façon quelques livraisons à faire mais ça allait être difficile. Ici, pour les commandes, j’ai préparé des espèces de petites pommes Granny un petit peu originales avec le muguet. Il y aura aussi des brins de muguet qui sont emballés avec une petite éprouvette remplie d'eau, comme ça c’est propre."

La vente de muguet dans les boulangeries et dans d’autres magasins pourrait donc sauver le premier mai des fleuristes cinaciens. Et certains commerçants se disent déjà prêts à rééditer l’opération pour la fête des mères.

