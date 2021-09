Du chanvre pour la construction ? La demande est forte, une nouvelle ligne de production s’installe à Fernelmont

IsoHemp vient d’investir cinq millions d’euros dans une ligne de production flambant neuve. De quoi doper le rendement de cette société qui fabrique des blocs de chanvre pour la construction. Et ce sera bien nécessaire puisque la compagnie affiche une croissance de 50% dans le secteur de l’isolation.

Cela fait moins d’une semaine qu’IsoHemp a inauguré sa dernière ligne de production de blocs de chanvre. Située à Fernelmont, elle possède une capacité cinq fois supérieure à ce que connaissait l’entreprise auparavant. "Elle va nous permettre d’avoir une gamme de produits beaucoup plus large et d’atteindre de nouveaux marchés", se réjouit Olivier Beghin, le patron de IsoHemp.

A quoi peuvent bien servir des blocs de chanvre ?

Les blocs de chanvre sont utilisés en construction neuve ou en rénovation. Ils peuvent par exemple servir à isoler le sol ou encore à monter un mur ou une cloison. Avec une promesse : une bonne isolation thermique et acoustique.

Mais pour arriver au produit fini, il y a bien sûr tout un processus de production. Et vous l’aurez deviné, la matière première principale, c’est le chanvre. Mais pas n’importe lequel. Il doit être sous forme de petits copeaux de bois.

Pour ce faire, la plante de chanvre est décortiquée. "D’un côté, on a de la fibre, et de l’autre côté, des copeaux de bois. Et ce petit copeau de bois, stocké par dizaines, voire centaines, de mètres cubes, est la base de notre produit. On va mélanger ce copeau de chanvre avec de la chaux et de l’eau pour en fabriquer des blocs de chanvre", précise Olivier Beghin.

La fabrication

Première étape donc, mélanger. "Ça, c’est vraiment la première partie de la ligne de production, avec ce qu’on appelle le mélangeur. C’est là qu’on va mélanger les différentes matières premières, on va les doser précisément, au gramme près."

Vient ensuite la presse, qui va "fabriquer quatre blocs à la fois sur une planche et on fabrique des blocs environ toutes les 15 à 20 secondes, donc quatre blocs toutes les 15 à 20 secondes."

Une fois sortis de la ligne de production, les blocs de chanvre vont être placés par un robot dans un entrepôt. Ou plus exactement dans une énorme étuve où l’humidité et la température sont régulées. Ils vont y rester entre huit et 24 heures, le temps d’obtenir un premier durcissement des blocs.

Ensuite, ils seront automatiquement placés sur palettes et envoyés au séchage à l’air libre pour une période de huit à 12 semaines. Un processus millimétré, étroitement surveillé depuis un petit centre d’opération.

La demande grimpe

Chez Isohemp, la production tourne à plein régime. "Autour du site, il y a constamment environ 4000 palettes de stock avec toutes les épaisseurs différentes. C’est donc toute la gamme de produits et ce sont des produits qui vont partir sur des chantiers et une partie qui est en séchage", explique Olivier Beghin.

Il y a donc du stock. Et tant mieux, puisque la demande est très forte. Chez nous, mais aussi dans les pays avoisinants. Une affaire qui roule : IsoHemp emploie 35 personnes pour le moment, mais elle continue à recruter.