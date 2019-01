Douze ans de prison ferme pour des centaines de faits de mœurs commis sur ses filles à Dinant

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné mercredi à 12 ans de prison un homme de 48 ans poursuivi pour des centaines de faits de mœurs commis sur ses trois enfants et sur la fille d'une de ses voisines entre 1996 et 2017.

Le prévenu a reconnu avoir a donné le bain à ses deux filles de leur plus jeune âge à leurs dix ans, au moins. Après ces bains, le prévenu passait à chaque fois de la crème sur le corps de ses enfants, avec insistance au niveau des parties génitales et parfois même pénétration. Ces attentats à la pudeur ont également été commis sur son propre fils, atteint d'une déficience mentale et sur la fille d'une de ses voisines, qu'il gardait plusieurs fois par semaines, entre janvier et juin 2017.

Les faits de moeurs commis sur ses filles ont par ailleurs déjà eu lieu en dehors du domicile conjugal. Comme le long de la Lesse ou dans les dunes, lors de vacances à la mer du Nord.

Au delà de ces faits de moeurs, le prévenu était également poursuivi pour avoir utilisé l'identité d'une des filles sur les réseaux sociaux, afin d'entrer en contact avec ses propres collègues de travail dans le but de les "exciter".

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte de la nature des faits, de la longueur de la période infractionnelle, de la vulnérabilité et la fragilité des victimes, de la ruse utilisée et de sa perversité peu commune.

Outre les 12 ans de prison, une privation de 10 ans des droits civiques a été prononcée tout comme une mise à disposition du tribunal d'application des peines.

Son épouse, par ailleurs poursuivie pour non-assistance à personne en danger, a écopé de 12 mois de prison avec sursis.