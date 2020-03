Dix mois de prison et 80.000 euros confisqués pour un trafic de véhicules américains

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné mercredi un homme à 10 mois de prison assortis d'un sursis de trois ans et à une confiscation forfaitaire de 80.000 euros pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et organisation d'insolvabilité dans le cadre d'un trafic international de véhicules.

Entre 2006 et 2012, le prévenu avait importé une septantaine de véhicules américains en Europe, ainsi que des motos et des pièces détachées. Il percevait 1.500 euros de commission par véhicule. Ceux-ci étaient acheminés par conteneurs. L'argent transitait ensuite par les comptes bancaires des enfants du prévenu, avant d'être redirigé vers des comptes ouverts aux États-Unis et dans les Iles vierges britanniques. L'homme bénéficiait d'allocations de chômage et ne déclarait pas les revenus provenant de la vente des véhicules.

Constatant le dépassement du délai raisonnable, le tribunal l'a condamné à une peine de prison de 10 mois assortie d'un sursis de trois ans et d'une confiscation de 80.000 euros. Un complice, son intermédiaire aux États-Unis, a écopé d'une confiscation forfaitaire de 25.000 euros mais bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation. Les préventions reprochées à l'épouse du prévenu, deux retraits de 50.000 euros réalisés en 2007, ont quant à elles été déclarées prescrites.