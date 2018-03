Dinant supprime le passage à niveau de la Rue Sodar.

Les travaux devraient débuter cet automne par la première phase qui consistera à construire un passage sous les voies et à renouveler les quais. Ils sont budgétés pour 3.3 millions d’euros puisés sur le milliard " vertueux " cher au Ministre fédéral François Belot. " Ce milliard n’était pas que pour le Rer, il va aussi bénéficier à d’autres projets comme celui-ci qui vise à la sécurité et à l’accessibilité des voyageurs. Cette passerelle avec ses deux ascenseurs dynamisera aussi le quartier et facilitera l'accès aux étudiants du Collège Notre Dame de Bellevue. Ici, Infrabel consacrera près de 2.7 millions pour construire la passerelle, le tunnel sous voies et d’autres infrastructures. La SNCB quant à elle complètera à raison de 6O mille eros. Donc ce milliard démontre bien qu’il faut investir pour résoudre les problèmes de mobilité et lorsque l’on investit 100 une année, le PIB augmente de 260 dans les années qui suivent vu les effets " vertueux " de l’investissement. On dépense 1 et l’effet de levier est de 2.6 en rendant service aux citoyens, en fluidifiant la mobilité et en proposant des solutions plus pratico pratiques pour celles et ceux qui ont recours aux transports en commun. Je pense que cela est essentiel au moment où on essaie de faire passer les citoyens de leur voiture aux transports en commun ! "

Redynamiser tout une quartier.

Ce n'est pas le bourgmestre, Richard Fourneau qui le contredira. Pour lui, l’installation de la passerelle va redessiner le quartier dans tout son ensemble. " Là au-dessus il y le quartier Wespein / Bon secours un quartier déjà populeux avec de nombreuses habitations familiales. Un site qui compte une zone d’aménagement différé va encore se développer. Et donc, accrocher ce quartier en plein devenir avec une passerelle pour le relier à la gare et au centre-ville est une opportunité pour redessiner l’ensemble de cette zone."

77 hectares ce n’est quand même pas rien et il sera entre autre desservi par ce chemin piétonnier et on offrira ainsi une solution de mobilité douce pour toutes les familles qui y trouveront logement et qualité de vie. De plus, la Ville ne dépensera pas un euro pour ces travaux si ce n’est pour aménager un rondpoint entre la route allant vers Philippeville et la rue Sodar là où se trouve le fameux passage à niveau qui sera supprimé.

Quelques travaux en plus ? Encore ? Oui mais très locaux et qui n’handicaperont plus la ville comme on l’a connu jusqu’à présent, promet le Bourgmestre. Par contre au niveau sécurité, Infrabel poursuit sur sa lancée. Plus de 50 accidents dont 10 décès surviennent chaque année à hauteur de ces passages à niveaux. Depuis 2005, 335 ont déjà été supprimés. Il en reste encore 1737. Et le directeur du Collège Notre Dame de Bellevue y voit là une réelle opportunité de protéger ses élèves. " Depuis le temps que l’on demandait la suppression de ce passage, on ne peut aujourd’hui que s’en réjouir. Même s’il faut bien reconnaitre que ce ne sont pas toujours les élèves qui osent franchir les barrières fermées … "

Ces travaux devraient être terminés pour 2020. A partir de ce moment-là , la SNCB entamera les travaux d’aménagement de l’espace intérieur de la gare en prévoyant une plus grande accessibilité pour les PMR et des espaces pour des concessions commerciales.