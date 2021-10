Dinant : rabibochage en vue entre Bodlet et Fournaux ?

Sans doute, une sérénité de façade. Comme pour montrer son meilleur visage. Hier soir, le conseil communal de Dinant s’est déroulé dans un calme olympien ! Tout le monde se regarde en chien de faïence, se demandant qui, demain, fera partie de la nouvelle majorité.

Lâché de toutes parts, Thierry Bodlet doit se trouver de nouveaux partenaires pour les trois ans à venir. Ces derniers jours, la liste ID a multiplié les rencontres.

Et surprise… Une improbable réconciliation avec la liste du Bourgmestre (l’ex-bourgmestre, Richard Fournaux) semble désormais de l’ordre du possible.

Si à chaque fois qu’on est en désaccord avec quelqu’un, on est en désaccord à vie, alors c’est la guerre partout !"

Quelque chose aurait donc changé, ces derniers jours. Thierry Bodlet, le bourgmestre de Dinant, semble prêt à diriger la commune avec la liste du bourgmestre. Richard Fournaux ne sera pas de la partie. Il est député provincial jusqu’en 2024, ce qui l’empêche d’assurer un mandat communal.

Pourtant les deux hommes ont eu d’importantes divergences de vues, par le passé. Sous l’ancienne législature, Fournaux et son équipe avaient même organisé l’éviction de l’actuel bourgmestre, alors membre de leur propre équipe.

Pragmatique, Thierry Bodlet sait qu’il lui faut une assise solide pour poursuivre le travail de l’équipe ID jusqu’au prochain scrutin local. Et seule LDB pourrait lui offrir cette assurance-là.

"Il faut trouver une solution stable à long terme pour garantir la pérennité des affaires communales", confirme le successeur d’Axel Tixhon. Pour quand ? "Pas d’objectif de timing, seulement un objectif de résultat", conclut le bourgmestre.

Ici c’est le groupe qui décidera et pas Richard

Pour Victor Floymont, conseiller communal de la liste du Bourgmestre (LDB), travailler avec Thierry Boldet est désormais envisageable : "Il faut sortir Dinant de l’impasse. Pour le moment, nous avons eu des discussions très franches. Il faut voir comment ça va évoluer."

"On est prêts à monter dans la majorité, surtout pour le personnel communal et les dinantais", confirme le colistier de Richard Fournaux. Victor Floymont est formel, l’ex bourgmestre "ne jouera pas la belle-mère."

Si tu as envie de me mettre dehors, tu me mets dehors

Pour Robert Closset la situation est plus délicate. Le premier échevin et sa liste "Dinant" dispose d’à peine trois sièges. Dans la perspective d’un rapprochement ID-LDB, celui-ci ne serait donc plus indispensable.

"Je lui ai dit de bien réfléchir", confie Robert Closset. "J’occupe l’échevinat des travaux, un portefeuille très important avec une responsabilité sur des dossiers énormes. Je ne vois pas qui, à mi-parcours, pourrait reprendre ces dossiers là."