Dinant : les larmes de joie de Kenta Saito au 7e Concours international Adolphe Sax

Kenta Saito a dû retenir ses larmes de joie samedi soir dans la collégiale de Dinant. Le jeune japonais de 27 ans a remporté le premier prix du 7e Concours international Adolphe Sax, celui qu’on appelle le Reine Elisabeth du saxophone classique. Près de 100 candidats du monde entier ont participé aux éliminatoires. Pour la finale de vendredi et samedi soir ils restaient six finalistes de deux pays, un duel entre trois Français et trois Japonais, remporté par Kenta Saito suivi de Rui Ozawa. Le premier lauréat est le deuxième japonais depuis le début du concours à remporter le premier prix. Il était très ému. "J’ai déjà participé à beaucoup de concours. Mais c’est la première fois que j’ai remporté un premier prix, en plus un prix international. Cela va m’apporter beaucoup de notoriété ".

Kenta Saito explique que "je me suis tellement bien amusé sur scène que j'étais triste quand c'était fini." - © Monika Wachter - RTBF Kenta Saito et Rui Ozawa, premier et deuxième lauréats du 7e Concours international Adolphe Sax - © Monika Wachter - RTBF Je suis très heureux d’être à Dinant là, où Adolphe Sax est né "Je suis très heureux d’être ici, explique Kenta Saito. Je n’ai jamais été en Europe. Et le saxophone a été inventé ici à Dinant. Je n’ai étudié le saxophone qu’au Japon. J’ai visité toutes les rues et églises de la ville où Adolphe Sax est né ! Maintenant je suis devenu le premier lauréat. J’en suis très heureux et je me sens très honoré".

Kenta Saito, le premier lauréat, s'est beaucoup amusé sur scène. Il était triste quand son passage au 7e Concours international Adolpe Sax était terminé. - © Monika Wachter - RTBF Une 7e édition de très haut vol Alain Crepin, le président du jury est enchanté par cette septième édition. "Notre concours continue à faire monter le niveau du saxophone vers l’excellence. Nous avions fixé des imposés qui étaient très très difficiles. Et on voit que beaucoup de jeunes candidats se sont vraiment très bien tirés. Tout ça est important pour notre instrument. N’oublions pas que c’est un instrument jeune et que les saxophonistes sont des battants, qu’ils veulent démontrer au monde entier que le saxophone est un instrument à part entière, comme les cordes ou les pianos". Créé en 1994, le Concours international Adolphe Sax est reconnu comme l’un des plus prestigieux concours de saxophone classique au monde. Il est organisé tous les 4 ans à Dinant, ville de naissance du Belge Adolphe Sax, célèbre inventeur du saxophone. Les autres lauréats sont dans l’ordre Sandro Compagnon (France), Eudes Bernstein (France), Nicolas Arsenijevic (France) et Miho Hakamada (Japon).