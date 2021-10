Dinant : début des travaux de déblaiement au cimetière de Bouvignes

Les travaux de déblaiement vont commencer ce lundi au cimetière de Bouvignes endommagé suite aux intempéries du 24 juillet. Une zone de rétention d’eau située un peu plus haut sur la commune d’Onhaye avait débordé provoquant des coulées de boue. Une chapelle privée et plusieurs tombes ont été fortement endommagées. Le lieu a dû être fermé pour des raisons de sécurité.

" Nous allons entrer en action avec les grues et les camions ", explique l’échevin des travaux Robert Closset. " Nous allons évacuer les racines qui restent mais aussi récupérer les pierres tombales, les laver et les stocker sur des palettes. "

Aucune réparation ne sera effectuée par les ouvriers communaux. Pour la remise en état des tombes voire leur remplacement, les familles des défunts devront attendre l’intervention des assurances.

Parallèlement aux travaux de déblaiement, l’Inasep, l’Intercommunale Namuroise de Services Publics propriétaire de la zone de rétention, réfléchit aux solutions qui permettraient d’éviter de revivre une telle situation. " Cette zone avec un couvert végétal avait justement été aménagée il y a une dizaine d’années pour éviter de nouvelles inondations ", précise Didier Hellin le directeur général. " Le problème c’est qu’on s’est retrouvé dans une situation exceptionnelle. S’il n’y avait pas eu ce dispositif, on aurait sans doute eu beaucoup plus de dégâts. Notre bureau d’étude va en tout cas réfléchir à toutes les pistes que nous pouvons envisager pour ne plus revivre ce scénario. "

La sécurisation du cimetière de Bouvignes a déjà coûté plus de 30.000 euros à la ville de Dinant. La facture finalement des travaux de déblaiement pourrait facilement atteindre les 150.000 euros.