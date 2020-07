Dinant aura à nouveau un supermarché au centre-ville

C’est une excellente nouvelle pour les Dinantais. Cet automne, un supermarché va s’installer à nouveau au centre-ville. On se souvient que la dernière grande surface d’alimentation, le Match place Albert-Ier, a fermé ses portes début janvier suite à la restructuration et fermeture de seize magasins Match et Smatch du groupe Louis Delhaize. Depuis lors, les habitants du centre-ville sont obligés de prendre leur voiture pour faire leurs courses.

Le groupe Carrefour a loué un bâtiment à quelques pas de la collégiale dans la rue Grande. Il va aménager les 250 m² pour y ouvrir un Carrefour Express en novembre. Le groupe cherche un franchisé pour gérer le commerce.

De l’entraide entre habitants

C’est évidemment aussi une bonne nouvelle pour la commune. Laurent Belot, l’échevin du commerce, explique que la fermeture du Match au printemps dernier s’est fortement ressentie au centre-ville. "Beaucoup d’habitants n’ont pas de voiture. Il y a eu une entraide qui s’est mise en place. Certaines personnes disposant d’une auto faisaient les courses pour deux ou trois ménages". Mais évidemment ce ne sont que des solutions de rechange provisoires. Un nouveau magasin d'alimentation va faciliter la vie de beaucoup de Dinantais.

Redynamiser la rue Grande

Depuis l’an dernier, le mouvement de désertification commerciale s’est inversé après plusieurs années de tendances à la hausse. Depuis 2019, il y a moins de cellules vides au centre-ville. Avec le nouveau petit supermarché, "cela fera encore une surface vide en moins à la rue Grande" explique Laurent Belot. L’échevin espère que le nouveau Carrefour Express va attirer d’autres indépendants et fera un effet de boule de neige pour attirer les touristes de la Croisette vers la rue Grande.