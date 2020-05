Deux ans et demi de prison ferme pour violence conjugale à Beauraing

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné ce mercredi un habitant de Beauraing à une peine de 30 mois de prison ferme pour violence conjugale. Les faits se sont déroulés entre novembre 2019 et février 2020. Alcoolique et consommateur de cannabis, le prévenu a fait une crise de boisson lors d'un retour à son domicile. Il a insulté et frappé sa compagne. Ce n'était pas la première fois qu'il comparaissait devant le tribunal correctionnel. Récidiviste, il avait déjà été condamné en 2019 à 40 mois de prison avec sursis pour des faits similaires.