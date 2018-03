Des subsides ont-ils été détournés à l'AGE, l'association générale des étudiants à l'UNamur?

Que se passe-t-il à l'AGE ? Un de ses membres accuse l'association de malversations, d'utilisation frauduleuse d'argent public pour des baptêmes estudiantins.

Des accusations que réfute le président de l'AGE. Selon lui, tout est légal. Et l'argent ne sert pas à financer des guindailles. Le ministre de tutelle a tout de même demandé à vérifier les comptes de l'ASBL pour tenter d'y voir plus clair.

Des subsides de la Fédération et un coup de pouce de l’UNamur

Défendre l'intérêt des étudiants, les représenter et les informer sur leurs droits, ce sont les missions de l'AGE. Pour cela, elle reçoit des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 17.000 euros en fonction du nombre d'étudiants. Et l'UNamur complète ce montant, environ 3 à 4.000 euros par an.