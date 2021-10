Des soucis de transport scolaire à l’athénée Florennes-Doische-Mazée

Depuis la rentrée, les élèves de la section horticole doivent suivre des cours à Doische, alors qu’auparavant ces cours se donnaient à Florennes. Or, le TEC ne couvre pas réellement ce trajet. L’arrêt le plus proche est à deux kilomètres, en pleine campagne. Et les bus s’arrêtent à 7h20. Laissant les enfants devant une école fermée. L’établissement avait instauré une navette pour relier les deux implantations, le matin et le soir, mais elle vient d’être supprimée.

L’athénée utilisait un bus prêté par le service public de Wallonie. Mais ce bus n’est pas censé effectuer ce genre de trajets. Le SPW a fini par découvrir le pot aux roses et a mis en garde l’athénée qui a finalement mis fin à la navette. Contacté, le pouvoir organisateur explique avoir utilisé cette navette à défaut de solutions existantes. Et indique chercher une solution en ce moment.

Des parents en difficulté

Anne-Sophie Poulain est la mère de l’un des élèves concernés. Elle risque de devoir le changer d’école. Et cela l’inquiète au plus haut point.

"J’ai un garçon qui est dyspraxique, il a beaucoup de mal à se faire des amis et à avoir des repères. Il a été harcelé dans différentes écoles. Se retrouver, en plein mois d’octobre, du jour au lendemain dans une nouvelle école dans laquelle on n’a pas envie d’aller, ce n’est pas motivant du tout. Je suis persuadée qu’il ne va jamais pouvoir s’épanouir et reprendre du poil de la bête ".

L’une des solutions possibles serait d’adapter la ligne du TEC. Mais cela prend du temps. Notamment car il faut passer par l’autorité organisatrice du transport, comme l’explique Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. "On va analyser une solution qui on espère permettra le financement de ce transport. C’est un cas particulier, il y a une dizaine d’élèves qui sont concernés. Mais on va proposer une solution à l’autorité".

Si le financement est approuvé, les horaires du TEC seront donc modifiés. Les élèves n’auront plus leur bus dédié. Mais ils pourront emprunter la ligne régulière de transport en commun.