Des sapins de Noël pour nourrir les chèvres

C’est l’heure de passer à table pour les seize chèvres du troupeau de Simon Heylens. Et aujourd’hui au menu, c’est presque exclusivement des sapins Nordmann. Selon lui, c’est son goût légèrement citronné que les animaux adorent. Les sapins sont d’ailleurs très vite engloutis : " Celui-ci, je l’ai mis hier matin. Il y a juste les branches du dessus qu’elles n’ont pas su atteindre. Mais sinon, elles ont commencé à peler l’écorce, elles ont tout nettoyé. Toutes les branches les plus tendres ont été mangées. Ça va assez vite. En 24 heures, elle le dépiaute."

Des sapins qui ajoutent de la nourriture fraîche au foin et aux traditionnels fourrages d’hiver. Mais avant de leur donner leur premier sapin, ce chevrier a vérifié qu’ils ne contenaient pas des substances néfastes pour son troupeau. Il s’est également appuyé sur une étude d’un collègue français qui a analysé les résidus de pesticides présents dans les sapins pour être pleinement rassuré. Comme le confirme ce jeune chevrier, l’idée de ce recyclage pour le moins original provient également de nos voisins français : "Ce sont des amis chevriers français avec qui on est en contact qui nous a donné l’idée. Ils pratiquent cela depuis des années. Chez eux c’était déjà assez répandu."

Des sapins qui proviennent de particulier et même de pépiniériste qui sont venus amener leur stock d’invendus. Et l’appel lancé sur les réseaux sociaux a connu un tel succès, que Simon Heylens n’accepte pour l’instant plus aucun sapin : "On a été très surpris. Les gens ont été vraiment séduits par l’idée de nous faire récupérer leurs sapins. Donc de revaloriser ce qui est un déchet. D’autant plus qu’avec le Covid, tous les grands feux de la région sont annulés. Les autres années les gens gardaient leurs sapins pour le donner au comité de village et pour le feu. Mais tous ces feux n’auront pas lieu."

Si ce chevrier en plein démarrage d’activité a fait appel aux dons de sapins, c’est parce que cela lui permet de faire quelques économies sur la nourriture en hiver. Mais surtout parce qu’il trouvait intéressant de donner une seconde utilité à tous ces sapins de Noël.