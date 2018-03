Des peines variées pour vol à main armée dans des magasins de nuit namurois

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné jeudi trois hommes à des peines variées, dont la peine la plus forte est de 40 mois de prison avec sursis, pour vol avec violence ou menace dans un "Night & Day", situé rue de Bruxelles à Namur, le 21 octobre 2017 ainsi qu'une tentative de braquage quelques jours plus tard dans un commerce similaire.

Le premier braquage implique Nathan C. (28 ans) et Michaël D. (39 ans), lors duquel, à visage découvert, l'un se faisait passer pour un client lambda et l'autre pour le ravisseur. Nathan a alors fait mine de menacer Michaël en lui plaçant un couteau sous la gorge pour effrayer la vendeuse, qui a aussitôt remis le montant de sa caisse, soit 475 euros. La deuxième prévention vise une tentative de vol avec violence suivant le même modus operandi, mais dans lequel cette fois Nathan se faisait passer pour la victime et Christophe O. (le troisième prévenu) pour le ravisseur, ils n'ont cependant pas réussi à mettre la main sur la caisse.

Les trois hommes sont en aveux et affirment avoir agi sur "un coup de tête qu'ils regrettent" et évoquent notamment des situations sentimentales et familiales compliquées.

Pour rendre son jugement, le tribunal a notamment tenu compte de la gravité des faits, des conséquences psychologiques subies par la victime et de l'absence de respect pour la vie d'autrui. Nathan est ainsi condamné à une peine de 40 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans tandis que Michaël écope d'une peine de travail de 200 heures. Si ce dernier n'effectuait pas correctement sa peine de travail, il risque une peine de 2 ans de prison. Enfin, le troisième prévenu, Christophe est condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire de 3 ans.