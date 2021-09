Des infirmiers de Saint-Luc à Bouge se mettent en scène dans un jeu télévisé

"Comment œuvrer à notre niveau pour une meilleure reconnaissance du métier d’infirmier ?", c’était l’interrogation de deux jeunes infirmières de la Clinique Saint-Luc à Bouge. Les deux soignantes ont voulu agir et ont pris rendez-vous avec la direction de leur hôpital pour en discuter avec elle. Le résultat est une vidéo, diffusée ce mardi, qui met en scène de manière ludique les revendications des infirmières et qui sensibilise à la réalité du métier.

"Qui suis-je ? Je suis une profession connue du grand public. Je parcours quotidiennement de nombreux kilomètres. Je porte chaque jour des dizaines de kilos à bout de bras. J’analyse, je réfléchis, j’utilise consciencieusement de nombreuses machines très complexes, j’emploie des produits dangereux." Avez-vous reconnu là le descriptif du métier d’infirmier ?

"Le public ne comprend pas toujours pourquoi les infirmiers râlent", explique Marie-Agnès Deneyer, infirmière en chef des soins intensifs et participante au projet de vidéo. "Ce que nous voulons principalement, c’est de pouvoir faire notre métier dans de bonnes conditions, d’avoir le temps et les moyens humains pour remplir toutes nos missions. Une revalorisation salariale serait un plus, mais tout le monde sait qu’on ne devient pas riche en étant infirmière."

Les infirmiers de la clinique de Bouge veulent être entendus, ils veulent changer les choses. "Mais nous ne sommes pas dans une démarche plaintive !", se défend l’infirmière en chef. "Nous faisons un beau métier et nous voulons aussi que notre profession soit attractive pour les jeunes."

Dans la vidéo, les infirmiers s’adressent directement aux patients et au public. Puisque, le rappellent-ils, à travers leurs revendications c’est aussi l’intérêt des patients qu’ils défendent.