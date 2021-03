Des élèves de retour en présentiel à 100% à Doische

Depuis ce lundi 9 mars, les élèves de 5°, 6° et 7° secondaire de l’athénée royal de Doische sont de retour en classe tous les jours de la semaine. Cela concerne 28 élèves répartis sur trois années dans les sections bureautiques, horticulture et menuiserie. Dans cet établissement rural, les classes concernées ne comprennent pas plus de 10 élèves. Cela concerne aussi bien les cours théoriques que les cours pratiques. Pour la directrice de l’établissement, Béatrice Paligot, leur retour temps plein était devenu indispensable : "Suite au conseil de classe de fin février, nous avons constaté que le taux d’échec était énorme. Que nos élèves décrochaient. Il y avait aussi un mal-être".

L’athénée se base sur une circulaire de la fédération Wallonie Bruxelles qui permet des exceptions pour les classes en grande difficulté : "Tout groupe a problème ou en difficulté d’apprentissage peut faire l’objet d’une scolarité plus importante". Seule contrainte pour l’établissement scolaire, l’organisation d’une concertation préalable avec le corps enseignant.

Mais si les élèves sont tous de retour en classe depuis hier, ce n’est que jeudi que se tiendra le comité de concertation. De quoi fâcher la CSC enseignement : "Nous n’avons rien contre le fait que certaines classes surtout si le nombre est petit pour des raisons psychologiques et pédagogiques puissent reprendre. Mais cela doit être concerté dans les organes de concertation. Ce qui n’a pas été fait".

Le professeur de math de l’établissement scolaire a même marqué un arrêt de travail aujourd’hui. Il ne veut pas cautionner cette décision qu’il juge contraire à toutes les mesures prises pour lutter contre la pandémie : " Nous sommes encore en code rouge jusqu’à la fin des vacances de Pâques. On nous demande encore quelques semaines d’efforts. Ce n’est pas le moment de relâcher."

La direction de l’établissement peut-elle compter sur le soutien de l’organisme qui chapeaute l’enseignement officiel de la fédération Wallonie Bruxelles. Wallonie-Bruxelles-Enseignement juge l’initiative positive si toutes les procédures mises en place sont bien respectée.