Des élèves de l'Institut technique de Namur participent à la restauration du fort d'Emines

Le fort d’Emines, sur les hauteurs de Namur, est l’une des neuf places fortifiées qui composaient la ceinture de défense autour de la ville avant la Première Guerre mondiale. Depuis quelques années, le service du patrimoine culturel de la province participe à la valorisation du site en y organisant des animations et des visites guidées. En 2018, année du centenaire de l’Armistice, il a fait appel aux élèves apprentis-métalliers-soudeurs de l’ITN, l’Institut technique de Namur, pour remplacer un escalier en très mauvais état.

"C’est une expérience magnifique, confie Damien, l’un des douze jeunes impliqués dans le projet. Ca fait toujours plaisir de faire revivre le fort de sa région. Et ca nous apprend à voir comment les gens font sur chantier. En plus, c’est un travail à l’ancienne, on ne pouvait pas utiliser les nouvelles machines, on a dû tout faire comme eux l’ont fait à l’époque".

Les premières marches sont posées

Situé au bout d’un couloir en béton, cet escalier complètement rouillé mène au coffre de tête du fort, situé à la pointe de l’édifice, une zone inaccessible au public actuellement pour des raisons de sécurité. Il y a quelques semaines, les élèves sont venus prendre les mesures, avant de retourner en atelier. Ce mardi, ils ont posé les premières marches.

"Participer à la restauration d’un patrimoine national, les élèves étaient motivés, explique Benjamin Crépeau, leur professeur. Moi, j’ai mis le challenge pour réaliser le projet dans un laps de temps le plus court possible. On se rapproche des conditions de travail réelles, aussi bien celles de l’indépendant que celles de l’industrie. Mais ici, c’est un cadre de travail atypique, c’est exigu. C’est l’occasion de montrer le savoir-faire de nos élèves."