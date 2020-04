Des cours de musique pour casser les 4 murs du confinement - 01/04/2020 Le confinement et ses conséquences...l'école suspendue, les activités extrascolaires aussi...ça veut dire donc "pause" pour les cours de musique, d'instruments. L'asbl namuroise "La ronde des musiciens" aurait pu fermer et demander des subventions de l'Onem pour ses professeurs d'instruments mais elle a décidé de continuer et de proposer aux élèves des cours par vidéos interposées...garder le lien par la musique c'est aussi important en ces temps troublés.