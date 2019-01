Des cours de combat avec des armes en latex organisés à Jambes

Se battre avec des lances, des haches ou des épées en toute sécurité, c'est possible au cours d'escrime ludique de la Riddle of Steel. Ici, toutes les armes sont en latex et en mousse. Le but : se former aux techniques de combat des jeux de rôles grandeur nature.

Originaire d'Angleterre, la Riddle of Steel existe depuis 16 ans en Belgique. Elle permet d'apprendre à se battre en toute sécurité afin d'être plus efficace lors de jeux de rôles grandeur nature. Ces évènements réunissent des adeptes de reconstitution médiévale ou d'heroic fantasy. La discipline connaît un certain succès. Six salles ont déjà ouvert en Belgique.

Dans la province de Namur, un cours est organisé à Jambes tous les mercredis. Les novices rejoignent directement un groupe de joueurs plus ou moins confirmés. Lors du premier cours de l'année, ils étaient une trentaine de participants. Pour huit d'entre eux, c'était la première fois. Avec trois professeurs disponibles, il est facile de diviser la classe en petits sous-groupes pour adapter les leçons plus techniques.

Que ce soit à Jambes ou dans les autres salles d'escrime ludique, les cours de la Riddle of Steel sont placés sous le signe de la convivialité. Cette philosophie est souvent l'un des points qui plaît le plus aux participants. "Le premier jour où je suis arrivée ici, on m'a tout de suite fait la bise et j'ai eu directement l'impression de faire partie de la famille. Depuis, c'est ma bulle d'air et un vrai moment de bonheur", témoigne Charline, habituée du cours. Même si l'amusement est un aspect important du cours, la discipline est encadrée par quelques règles : pas de coup au visage, ni avec la pointe de l'arme et rester fair-play. Il n'y a pas d'arbitre qui va venir départager deux adversaires.

L'escrime ludique est une activité sportive à part entière. Il n'est pas nécessaire d'être un grand sportif pour intégrer le cours, mais chaque entraînement dure néanmoins trois heures. Il faut donc savoir rester actif physiquement pendant tout ce temps. Les périodes de jeux, plus intenses, sont coupées par des leçons de technique pure. Cela permet aux participants de souffler un peu, mais ils doivent rester concentrés pour pouvoir appliquer les techniques par la suite dans le jeu.