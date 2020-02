Des centaines de personnes privées d'électricité à Yvoir et Philippeville

Des centaines de personnes privées d’électricité ce matin du côté d’Yvoir, à Warnant et à Philippeville… C’est une des conséquences de la tempête Ciara qui souffle chez nous depuis hier. Des lignes électriques ont été abîmées, le poste de transformation de Neuville s’est arrêté, explique le porte-parole d’ORES, Jean-Michel Braibant. A une heure du matin cette nuit, 37.000 personnes étaient privées d’électricité, depuis la situation s’est améliorée mais pas encore totalement. Les équipes sont sur le terrain, pour réparer le réseau le plus rapidement possible. La tempête Ciara est clairement en cause. Des arbres se sont couchés sur les lignes électriques. Depuis hier les pompiers sont sortis pour des centaines d’interventions… Heureusement jamais rien de grave. Des câbles arrachés, des parties de toitures envolées, des arbres déracinés et des branchages sur les routes… Les pompiers qui sont encore fort sollicités ce matin. La tempête Ciara souffle encore chez nous aujourd’hui mais dans une moindre mesure. D’alerte orange nous allons passer au jaune.