Des bougies et de l'air chaud pour protéger les pommiers en fleur pendant les nuits froides

Serge Fallon, le président de la Fédération wallonne horticole, est propriétaire de près de 20 hectares d'arbres fruitiers à Eghezée, dans la Hesbaye namuroise. Les six hectares de pommiers commencent à être en fleurs. Il faut donc les protéger. Les deux dernières nuits, il a gelé à moins deux degrés. Serge Fallon a tout fait pour rechauffer l'atmosphère au pied de ses pommiers.

Une bougie en parafine dans un seau en métal pour réchauffer l'air ambiant de un à deux degrès au pied des arbres fruitiers

Des bougies en parafine naturelle

Les bougies brulent lentement dans un grand seau en métal. Il faut une heure à trois personnes pour allumer les 400 bougies avec un chalumeau. "Ces bougies amènent une hausse de température à peu près de deux degrès. Donc ça nous couvrent quand on descend jusqu'à moins deux, moins trois degrés" explique Serge Fallon. Il s'est levé à une heure et demi pour allumer les mèches et protéger ses pommiers.