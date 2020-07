Des anecdotes pour redécouvrir Namur

Dans le cadre de sa série d'été, le magazine Soir Mag met en avant plusieurs villes belges. Chaque semaine, un dossier de quatre pages est consacré à une ville. A la fin de l'été, les lecteurs doivent élire les trois plus belles villes de Belgique. Cette semaine, c'est la capitale wallonne qui est mise en valeur. Ingrid Otto, journaliste et photographe, a réalisé le dossier. Elle est venue nous en parler aux micros de Namur Matin. Nous l'avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.