Dès 15 ans, profiter des vacances pour s'immerger dans le monde de l'entreprise

Kélia a 15 ans, elle est en troisième professionnelle coiffure. Pendant ses vacances de Pâques, elle passe quatre jours en stage dans un salon de coiffure de Namur. Elle sait déjà qu’elle veut devenir coiffeuse, mais elle hésite sur son orientation scolaire. "J’hésite avec une formation en alternance. A l’école, j’ai du mal à rester 8 heures assise sur une chaise à écouter de la théorie " explique-t-elle en observant les gestes à maîtriser pour réaliser une permanente.

La patronne, Christelle Haepers, est heureuse d’accueillir Kélia. "J’ai débuté à 15 ans via une formation en alternance. J’ai eu un parcours de rêve! Je suis entrée ici, j’ai fait ma formation, mon patronage. Je suis restée comme ouvrière, et là, depuis 6 ans je suis la patronne ". A 40 ans, elle a 25 ans de métier. Sur toutes ces années, elle en a vu défiler des stagiaires. " Celles qui viennent et qui sont en cinquième , sixième professionnelle, ne savent pas comment fonctionne un salon. Elles sont perdues. Quelques mois après elles sont diplômées. Je me mets à la place du patron … pour les embaucher … Je suis triste pour elles "!

Des responsabilités importantes

Mais Christelle Haepers insiste aussi sur les responsabilités qui découlent d’une formation en alternance. " Kélia a 15 ans … La formation en alternance, on entre dans le monde du travail. On doit être à l’heure, gérer et poser ses congés. Si on tombe malade, le certificat doit être entré dans les 48h. Ici, tous les samedis on travaille. On est ouvert dès 8h. Les sorties du vendredi soir, il faut gérer ".

Christelle Haepers ne regrette rien. Elle déclare être heureuse de sa formation, de sa vie. Une expérience qu’elle souhaite partager : " Je trouve cela très important pour les jeunes, pour qu’ils découvrent ce qu’ils veulent faire. Il y en a tellement qui ne savent pas quoi faire de leur vie ".

Les stages en entreprise sont proposés par l’Ifapme durant toute la durée des vacances de Pâques. Certains jeunes y participent pour tenter de découvrir quel sera leur futur métier. D’autres, comme Kélia, s’interrogent sur le chemin à suivre pour arriver au métier de leur choix.