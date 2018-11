Dernier défilé à la caserne de l'Ecole du Génie à Jambes avant son déménagement à Amay

Après près de 70 ans, une page importante se tourne pour l'Ecole du Génie

Pour marquer ce départ après 70 ans à Jambes, une cérémonie militaire s'est déroulée ce mardi matin en présence des autorités militaires et civiles. Le Major Laurent Dessy, commandant en second de l'école du Génie, a préparé le déménagement vers Amay. "C'est toute une vie, en 70 ans, qui s'est construite, toute une construction d'un site qui s'est faite pendant toutes ses années et qui tout à coup va être fermé et qui va être rouvert autre part. On se sent triste parce qu'on va quitter nos quartiers à Jambes. Mais on sait aussi que tout va redémarrer à Amay. Mais c'est effectivement un sentiment particulier pour moi."

La maison de la Défense sera délocalisée à Flawinne tandis que le Musée du Génie ira à la caserne d'Amay. Seule l'Amicale royale du Génie Namur n'a pas encore trouvé un nouveau toit. Elle ne veut pas quitter Namur. Elle continue donc à chercher un local pour ses réunions mensuelles qui rassemblent une bonne vingtaine de personnes.