Depuis plus de 100 ans, un majestueux Séquoia et un Cèdre de l'Atlas poussent sur la Citadelle de Namur

Cèdre de l'Atlas - © RTBF - Anaïs Stas

La citadelle est transformée en lieu touristique

"Les armes, les guerres évoluent, on n’a plus besoin d’avoir une place forte comme la citadelle pour se protéger. On a plus besoin d’un tel espace". La citadelle a été partiellement démilitarisée à partir de 1891 par Léopold II. Il n’y a que quelques zones qui restent du domaine militaire. Le reste devient un espace public. L’idée est de le dédier au tourisme. C’est à cette époque qu’on a créé un théâtre en plein air, un stade des jeux, deux routes panoramiques, un téléphérique… On plante également des milliers d’arbres et, dans la foulée, un arboretum.