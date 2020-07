Découvrez les points d'eau dans le Namurois

►►►Découvrez tous les détails dans La Meuse Namur, en kiosque ou en ligne

Cet été, on pourra se baigner dans plusieurs coins de la Wallonie et du Namurois. La Meuse Namur, ce mercredi, fait le point sur les sites incontournables. En plus des parcours plus connus, comme la descente de la Lesse en kayak, le dossier fait également la part belle à d'autres sites, comme par exemple la descente de la Semois et le centre de loisirs de Récréalle, à Alle-sur-Semois. Entre kayak, baignade, aqua-bike et un paint-ball plus "soft" adapté aux enfants, le site fait le bonheur des adultes et des plus jeunes.