Découverte Métiers: apprendre un métier par l'intermédiaire de stages d'été de l'IFAPME

Comment choisir un métier sans savoir en quoi il consiste ? Comment faire le bon choix d’études, de formation ? Pour aider les jeunes à s’orienter, l’IFAPME propose des stages gratuits. Elle propose de plonger dans le quotidien d’une entreprise.

Organisé tout au long de l’année, le stage " Découverte Métiers " en entreprise permet aux jeunes dès 15 ans d’explorer les métiers qui peuvent s’apprendre à l’IFAPME. Ainsi, ils rencontrent des futurs patrons formateurs via des stages de 1 à 5 jours.

Grâce à ce stage, les entreprises peuvent se faire connaître, aider un jeune à choisir son orientation professionnelle, et pourquoi pas recruter un futur apprenant en alternance.

C’est le cas de Thierry Pirard, menuisier à Moha, entre Andenne et Wanze. Il a accueilli Benjamin, un étudiant de l’Institut technique de Namur âgé de 16 ans. "J’ai été apprenti ici dans ma menuiserie", explique Thierry Pirard. "J’ai repris l’entreprise de mon patron. Cela fait 32 ans que je suis menuisier."

Indépendant depuis 17 ans, Thierry a eu l’envie de partager l’amour de son métier. "Au début, je demande aux stagiaires de me suivre. Si je peux leur faire faire certains petits travaux, alors je les initie", ajoute le menuisier. "Je ne veux pas les mettre dans des conditions où ils seront stressés, déstabilisés et où ils diront que c’est trop compliqué pour eux. J’aime la formation et ce qui l’entoure. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre un apprenti. Ça profite à tout le monde."

Et la formule attire les jeunes comme Benjamin. "Je ne me voyais pas finir dans un bureau", déclare l’aspirant menuisier. "Au départ, j’aime beaucoup le bois. Et j’ai eu la chance que ça ait pu se faire." Le jeune homme peut profiter de son expérience après sa première année à l’Institut technique de Namur.

Et qui sait… Peut-être que Benjamin reprendra le flambeau de Thierry dans le futur.