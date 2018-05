Décollage du projet de modernisation de l'aérodrome de Temploux

La piste en dur et un nouveau hangar devraient bel et bien voir le jour à l'aérodrome de Temploux. La Région vient d'octroyer le permis unique.

Une très bonne nouvelle pour la nouvelle direction de l'aérodrome, "On attendait ce permis avec impatience. La survie de l'aérodrome en dépend très clairement" annonce, ravi, Benjamin De Broqueville, l'administrateur délégué.

Plus un euro n'a été injecté dans les infrastructures depuis plusieurs décennies. Les toits des hangars à avions sont percés, l'hôtel a fermé etc. Seule activité survivante : quelques petits avions décollent et atterrissent encore quand l'état de la piste le permet. Du coup, il faut "investir pour survivre". Pour survivre, mais aussi pour se développer. Le projet porté par l'aérodrome prévoit de rénover les infrastructures, diversifier les activités, mais la piste en dur et le nouveau hangar assurent le développement de l'activité d'assemblage du Sonaca 200.

Assurer l'activité de la Sonaca Aircraft à Temploux

La Sonaca Aircraft et l'aérodrome ont officialisé leur volonté de travailler ensemble en décembre 2017, mais certains aménagements sont nécessaires. L'actuelle piste de l'aérodrome "en herbe" ne permet pas l'atterrissage et le décollage d'avions quand il pleut, une sacrée tuile pour une société qui doit pouvoir tester ses produits toute l'année. Cette nouvelle activité économique devrait créer une cinquantaine d'emplois.

La nouvelle piste en dur permettra également aux avions de décoller plus rapidement et donc de diminuer le bruit sur le village de Temploux. Seul point refusé du permis unique : les ULM. Leur présence, et surtout leurs nuisances sonores ne sont pas les bienvenues.