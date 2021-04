Décès d’un cycliste tombé dans la Meuse entre Dinant et Yvoir

Ce matin, un cycliste est tombé dans la Meuse sur le chemin de halage entre Dinant et Yvoir. Un témoin qui passait en voiture a aperçu le conducteur du deux-roues qui zigzaguait et qui a fini sa course dans la rivière. Son vélo était vraisemblablement muni de cale-pieds, ce qui pourrait avoir empêché le cycliste de se dégager une fois dans l’eau. Il a été repêché par les pompiers de la zone Dinaphi. Il portait une montre connectée, qui devrait pouvoir permettre de déterminer si cette embardée est due à un malaise. L’homme était père de deux enfants.