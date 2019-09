De nouveaux sacs bleus en province de Namur début octobre, on pourra y jeter bien plus de déchets plastiques

Les ménages de la province de Namur devront s’y habituer, le contenu du sac bleu va changer à partir du premier octobre. Jusqu’à présent, ces sacs PMC pouvaient accueillir les bouteilles en plastique, les canettes, conserves et autres boites de jus ou de lait. Mais on pourra donc y jeter bien d’autres choses à l’avenir: pots de yaourt, tubes de dentifrice, raviers de champignons, barquettes de beurre, boites de cacao, emballages des packs de canettes ou de bouteilles d’eau, sacs et sachets en plastique…

"L’objectif est d’augmenter la quantité de déchets recyclés, explique Carine Bomal, du Bureau économique de la Province de Namur (BEP). On valorise davantage de déchets par le recyclage, de ce fait on utilise moins de matières premières, donc on préserve l’environnement."

Moins de déchets résiduels

L’autre avantage, c’est qu’en gonflant le contenu des sacs bleus, on va diminuer la quantité de déchets résiduels. Que l’on utilise les sacs payants communaux où les poubelles à puce, le coût sera donc moins élevé.

"Le sac bleu va permettre de réduire la quantité de déchets résiduels de huit kilos par an et par habitant. Cela va peut-être aussi inciter à réfléchir à nos modes de consommation et à se dire qu’il y a peut-être des emballages qu’on pourrait éviter. Donc ça va non seulement réduire les déchets résiduels, mais cela va aussi réduire les sacs bleus."

Le calendrier des collectes ne change pas

Concernant le ramassage des sacs bleus, rien ne va changer, le calendrier des collectes n’est pas modifié. Et s’il vous reste un stock de sacs bleus à la maison, vous pouvez continuer à les utiliser. De nouveaux sacs arriveront progressivement dans les points de vente habituels et leur tarif restera identique.

Le nouveau sac bleu sera progressivement introduit partout. En Wallonie, c’est en province de Namur (et dans la commune de Héron en province de Liège) que le changement interviendra en premier lieu.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.lenouveausacbleu.be.