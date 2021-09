De nombreuses fleurs à self-couper en provinces de Namur et du Brabant Wallon

Un des seuls avantages de l’été maussade que nous avons connu est la floraison tardive des fleurs, ce qui signifie qu’on peut encore en profiter durant quelques semaines. Notamment dans les champs de fleurs à cueillir soi-même.

Maximilan Bommers, (gérant des opérations journalières de Beflowers) : "Nous avons eu un printemps extrêmement froid. Les premiers tournesols semés début avril on mit presque deux mois à sortir de terre et le début de la floraison pour les fleurs d’été a été un peu tardif. En ce qui concerne les tulipes, la saison a été relativement bonne, parce qu’il a fait froid et que les tulipes ont pu rester en fleurs plus longtemps. Le lapse de temps pour pouvoir cueillir était plus court que les autres années et durant les étés plus secs que nous avons connus précédemment".