De la neige, du gel et des températures négatives : les équipes de déneigement sont sur le pont

Des centimètres de neige sont tombés cette nuit sur le pays. Les équipes de déneigement sont en pleine action " les routes sont quand même fort gelées, donc on essaye de passer par le maximum de rue. Surtout les circuits de bus en premier " nous explique Bruno au volant de son épandeuse. Il est en route depuis 6h00 ce matin. Objectif : déneiger, avec ses collègues, les 600 kilomètres de route que compte le réseau secondaire de la commune de Namur.

Heureusement pas d’accident grave mis à part quelques accrochages. Au vu de la météo inédite, la commune de Namur a tenté d’anticiper au maximum "ici, nous avons 6 camions sur la route actuellement, plus des équipes qui font du déneigement manuel dans des rues qui sont plus difficiles d’accès pour les camions " explique Pascal Dulieu, chef du service technique de la commune de Namur. Les équipes resteront en alerte jusqu'à la fin de la semaine.

Du côté du centre Perex, qui surveille et gère le trafic du réseau autoroutier wallon, des équipes ont également été mobilisées. Résultat : des accidents signalés sur les autoroutes notamment sur la E19 où la situation était très compliquée ce matin " le Brabant wallon et le Hainaut ont été les deux régions les plus touchées de Wallonie. En particulier, l’E19 où nous avons connu quelques problèmes de circulation. A l’heure actuelle, tout est revenu à la normale " explique François Franquinet, porte-parole du SPW – Mobilité et Infrastructures.

Prudence pour la fin de la semaine

A Namur, les camions de déneigement seront de sorties jusque 14h00. D’autres chutes de neige sont attendues cette après-midi et la nuit prochaine. Le SPW – Mobilité et Infrastructures invite les automobilistes à vérifier leurs pneus (des pneus neige sont vivement conseillés).