Crupet, Marèdret: à la découverte des villages du Namurois

Namur matin - 09/07/2020 Quoi de neuf chez nous? VivaCité répond à cette question tous les matins entre 6h00 et 8h00. Avec l'essentiel de l'info, les bons plans agenda, la météo et un coup d'œil permanent sur vos conditions de circulation!

"On parle surtout des particularités de chaque village. Chacun a son patrimoine assez exceptionnel, comme par exemple Lavaux-Ste-Anne avec son magnifique château conservé. On peut y découvrir trois musées et trois balades", explique Agnès Demaret. Etape suivante: Maredret près de la vallée de la Molignée avec ses maisons en pierre, pour ensuite aller à Falaën, avec son château ferme. Le parcours des cinq villages touche également à Thon-Samson et à Crupet.

"Crupet est connu pour son donjon qui a été récemment restauré et ses fameuses grottes artificielles consacrée à Saint-Antoine de Padoue, mieux connues comme Grottes du Diable", détaille la journaliste.

Alors que le paysage est agréable, ce qui rend les promenades agréables sont l'esprit de convivialité et d'authenticité que ces coins du Namurois ont gardé, note Agnès Demaret.

Si on vous emmène à la découverte des villages wallons, c'est qu'à la fois le groupe Sudpresse et Vivacité mènent cet été une opération pour mettre à l'honneur les plus beaux villages wallons. Concrètement, jusqu'au 15 juillet, vous pouvez voter le plus beau village wallon sur www.leplusbeauvillage.be parmi une sélection de 60 villages. En août, les animateurs de la RTBF vont vous révéler leurs coups de cœur.