Créer son verger : la Ville de Namur va distribuer des arbres et arbustes fruitiers

Après vous avoir proposé de semer des semences potagères début juillet, la Ville de Namur va vous proposer des planter des arbres et des arbustes fruitiers à l'automne.

Autonomie alimentaire

L'objectif poursuivi est le même : permettre aux Namurois de produire eux-mêmes ce qu'ils mangent et donc d'avoir une plus grande autonomie alimentaire. Créer son propre verger, c'est retrouver une certaine emprise sur son alimentation. Des assortiments d'arbres et d'arbustes fruitiers vont être proposés gratuitement via un appel à projet. Il s'agit, pour la plupart, d'anciennes variétés qui conviennent bien à la plantation dans un jardin. Leur mise à fruit est rapide et leur origine locale. Des espèces qui sont aussi hospitalières pour la faune. L'idée est aussi d'améliorer la biodiversité à Namur. Trois assortiments seront disponibles : cinq variétés de pommiers, des fruitiers basse-tige comme des pruniers et des petits fruitiers comme les groseillers. Cerisier Bigareau, groseiller à maquereaux, pommier Reine des Reinettes, voici quelques exemples de ces variétés anciennes et locales.

Qui peut participer à cette action ?

Tous les citoyens namurois, les associations, les écoles, les coopératives et les entreprises peuvent entrer un dossier de candidature pour autant que vous avez un bout de jardin à votre disposition. Différents critères de sélection ont été retenus comme la dynamique de quartier (comité de quartier, etc), les aménagements en faveur de la biodiversité (nichoir, refuge à insectes, etc) ou encore la valorisation des récoltes. Les arbres et arbustes fruitiers seront distribués lors de la "journée de l'arbre" le 22 novembre. Et les projets sélectionnés seront mis en avant dans un outil cartographique publié par la Ville afin de visualiser l'étendue des plantations. les différents documents sont à compléter pour le 31 août au plus tard. Ils sont disponibles au Service Nature et Espace vert de la Ville de Namur. Et à renvoyer à l'adresse : espaceverts@ville.namur.be. Pour toute information, un numéro gratuit : le 0800/935.62