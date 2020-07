Couvin : les enseignes du futur centre commercial "La Couvinoise" sont en partie connues

Les premiers noms des 21 enseignes du futur centre commercial "La Couvinoise" ont été annoncés ce mardi. Le promoteur Ulrïch Bartolas, par ailleurs patron d’une grande surface à Couvin et ancien président de l’association des commerçants, en a dévoilé une dizaine. "Point carré et son habillement pour femmes, les parfums Paris XL, Okaïdi avec les vêtements pour enfants, Zeb et l’habillement mode, les Jouets Broze, la décoration maison avec Extra, Takko Fashion avec de l’habillement à des prix très abordables, une pharmacie EPC Familia et encore un inconnu en Belgique : Jysk, un groupe danois, concurrent du groupe suédois d’ameublement de la maison bien connu".

Ces enseignes ne feront pas concurrence au centre-ville

"Il n’y aura pas ni de boulangeries, ni de coiffeurs, ni de fleuristes. Il y aura bien une brasserie mais pas de restaurant italien. Les enseignes ne seront pas les mêmes qu’au centre-ville. L’objectif n’est pas d’être concurrentiel mais complémentaire" explique Ulrïch Bartolas. Son envie, qu’il communique avec beaucoup d’enthousiasme, est de faire revivre la ville. "Couvin avait beaucoup d’industries dans le temps et beaucoup de vie. Mais les industries ont fermé et la vie a périclité". Il veut inverser le mouvement.

Attirer les automobilistes qui passent sur le contournement

Il espère que le futur centre commercial va redynamiser la ville en attirant les automobilistes qui passent sur le contournement. Ils ne seront alors qu’à un jet de pierre du vieux centre-ville. Le projet a déjà bien avancé malgré le confinement. La démolition de l’ancien chancre industriel a commencé le 9 mars. Elle est terminée. La dépollution du sol est également quasi finie. Les installations en sous-sol avec les conduites d’eau et d’électricité ou encore pour le bassin d’orage souterrain sont achevées. La construction des 13.500 m² de bâtiments vient de commencer. Le site se transformera alors en un centre commercial à ciel ouvert à côté de la gare, avec une promenade couverte, 500 places de parking et beaucoup de verdure. Si le calendrier des travaux est respecté "La Couvinoise" ouvrira ses portes le 28 avril 2021.