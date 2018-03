Coupure d'eau en région namuroise: retour à la normale attendu dans la nuit

Ce jeudi, les habitants d'Andoy, de Wierde, d'Erpent, de Naninne, de Dave et de Jambes ont été privés d'eau. La SWDE, la Société wallonne des eaux, tente depuis de nombreuses heures d'identifier l'origine de cette fuite. Aux environs de 20h, le Comité de coordination communal a reçu la confirmation de la localisation de la fuite. Et vers 21h30, la SWDE a annoncé avoir installé une vanne supplémentaire pour permettre une recherche plus précise de l’endroit exact de la fuite. Les dernières informations de la SWDE laissent présager un retour à la normale dans le courant de la nuit

"Il faudra désormais compter environ cinq à six heures avant un retour à la normale." déclarait la SWDE. Ce délai devrait permettre à la SWDE de procéder à une réparation d'urgence et d'effectuer la remise sous pression du réseau de distribution d'eau et garantir sa portabilité.

Circulation alternée

Durant le chantier, la circulation est alternée rue de Dave à hauteur de l'intervention. Des feux de signalisation sont mis en place. Des embarras de circulation sont à prévoir vendredi matin.

Après rétablissement de la distribution sur un réseau où l'eau a été coupée, un phénomène d'eau brune peut apparaître.

La SWDE effectuera dès lors des purges en voiries pour limiter au maximum ce phénomène qui s'explique par le fait que des particules de métaux qui se déposent sur les parois des canalisations peuvent être emportées lors d’une augmentation du débit ou lors d'une remise sous pression et provoquer ainsi cette coloration brunâtre ou rougeâtre.

Points de distribution d’eau dès 17H

Un système de distribution d’eau potable et non potable pour la population a été mis en oeuvre dans les zones impactées par le manque ou l’absence d’eau.

De l’eau potable, distribuée sous forme de berlingots et bidons ainsi que de l’eau non potable (pour laquelle la population doit amener son propre récipient tel qu’un bidon, seau, jerricane, etc.) seront mises à disposition de la population de 17h à 21h aux 3 points d’approvisionnement d’eau qui ont été déterminés, à savoir:

À Jambes, côté rue de Géronsart, à l’arrière du parking de l’Acinapolis ;

À Naninne, rue de la Gare de Naninne, sur le parking de l’école communale de Naninne;

À Erpent, sur le parking du Collège, Place Notre-Dame de la Paix.

La SWDE précise encore que le Comité de coordination communal va activer l'envoi d'un message SMS aux personnes situées dans les zones impactées via l'application Be-Alert du SPF Intérieur.

Le plan d’urgence déclenché à 6h30

Dès 6h30, le Bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot (cdH), avait mobilisé les services appropriés (pompiers, police, logistique, etc.). Une phase communale du plan d’urgence a alors été déclenchée pour garantir la meilleure collaboration entre les services de la Ville, la SWDE et les services de secours. La SWDE a également activé sa propre cellule de crise.

Dans un communiqué de la Ville, on apprend que des contacts ont été pris avec les différentes collectivités potentiellement impactées (écoles, crèches, homes, hôpitaux, etc.) afin d’organiser une distribution d’eau "pour les cas les plus impérieux ou pour des raisons pratiques jugées pertinentes". Des berlingots d’eau sont distribués via la SWDE et la Protection civile "pour répondre aux besoins individuels impérieux (urgents et vitaux) exprimés par téléphone au 112". Pour les besoins non urgents, un autre numéro (gratuit) a été ouvert (le 087/87.87.87) pour obtenir des informations.