Coupure d'eau en région namuroise: la zone de recherche se réduit, la distribution d'eau commence

Ce jeudi, les habitants d'Andoy, de Wierde, d'Erpent, de Naninne, de Dave et de Jambes ont été privés d'eau. La SWDE, la Société wallonne des eaux, tente depuis de nombreuses heures d'identifier l'origine de cette fuite.

A 15h30, la recherche de fuite se poursuivait et se précisait. La zone de recherche est désormais réduite à un secteur délimité par la station de captage de la SWDE située Boulevard de la Meuse et la rue Sart-Hulet à Jambes. Ceci a permis, déclare la SWDE "d’effectuer des manœuvres techniques permettant une alimentation alternative de la zone de Jambes (haut et bas). La situation est donc en cours de normalisation à Jambes. Elle l’est également à Andoy."

Par contre, selon un communiqué de la SWDE la situation ne pourra évoluer positivement dans les autres zones impactées (Erpent / Wierde / Naninne / Loyers) qu’une fois la fuite précisément localisée et réparée. Il s’agit d’approximativement 2500 raccordements pour lesquels il est encore impossible de déterminer le moment de retour à la normale.

Points de distribution d’eau dès 17H

Un système de distribution d’eau potable et non potable pour la population est mis en oeuvre dans les zones impactées par le manque ou l’absence d’eau.

De l’eau potable, distribuée sous forme de berlingots et bidons ainsi que de l’eau non potable (pour laquelle la population doit amener son propre récipient tel qu’un bidon, seau, jerricane, etc.) seront mises à disposition de la population de 17h à 21h aux 3 points d’approvisionnement d’eau qui ont été déterminés, à savoir:

À Jambes, côté rue de Géronsart, à l’arrière du parking de l’Acinapolis ;

À Naninne, rue de la Gare de Naninne, sur le parking de l’école communale de Naninne;

À Erpent, sur le parking du Collège, Place Notre-Dame de la Paix.

La SWDE précise encore que le Comité de coordination communal va activer l'envoi d'un message SMS aux personnes situées dans les zones impactées via l'application Be-Alert du SPF Intérieur.

Le plan d’urgence déclenché à 6h30

Dès 6h30, le Bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot (cdH), avait mobilisé les services appropriés (pompiers, police, logistique, etc.). Une phase communale du plan d’urgence a alors été déclenchée pour garantir la meilleure collaboration entre les services de la Ville, la SWDE et les services de secours. La SWDE a également activé sa propre cellule de crise.

Dans un communiqué de la Ville, on apprend que des contacts ont été pris avec les différentes collectivités potentiellement impactées (écoles, crèches, homes, hôpitaux, etc.) afin d’organiser une distribution d’eau "pour les cas les plus impérieux ou pour des raisons pratiques jugées pertinentes". Des berlingots d’eau sont distribués via la SWDE et la Protection civile "pour répondre aux besoins individuels impérieux (urgents et vitaux) exprimés par téléphone au 112". Pour les besoins non urgents, un autre numéro (gratuit) a été ouvert (le 087/87.87.87) pour obtenir des informations.