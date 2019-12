Coup d’envoi de la Saint-Nicolas à Namur

Saint-Nicolas vient un peu en avance pour les étudiants qui vont entamer leur blocus à Namur. Ils paradent en cortège cet après-midi dans les rues du centre-ville.

Des milliers d’étudiants sont attendus après une interruption de plusieurs années due à la menace terroriste. C’est la deuxième année que l’événement est à nouveau organisé. Un événement évidemment encore très encadré.

"On a mis tout en place pour assurer la sécurité au sein et autour du cortège avec la police, explique Valentin Van Dorpe, président de l’AGE. On est quand même une centaine de bénévoles pour assurer au maximum cette sécurité et la bonne organisation de l’événement." L’AGE, l’Assemblée générale des étudiants est coorganisatrice. Elle espère 5000 étudiants. " C’est l’occasion de les rassembler une dernière fois avant le blocus sous le thème des séries TV."

Narcos, Game of thrones, Grey’s Anatomy, Casa de Papel… les six chars des cercles étudiants défilent à partir de 14h de la place Saint Aubain, après un tour dans le centre. Un rassemblement étudiant est prévu sur cette même place entre 18 et 21h avec de la musique et un bar étudiant.

Vers 14h30, entre 1000 et 2000 étudiants, défilaient dans les rues de Namur selon la police. La circulation sera fortement impactée dans le centre-ville jusqu’à 18h, prévient la police.