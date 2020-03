Coronavirus: un célèbre torréfacteur namurois offre du café au personnel soignant des hôpitaux de la région

Encore un geste de solidarité qui ne passera pas inaperçu et dont le personnel soignant des hôpitaux namurois (CHR, Sainte-Elisabeth, Saint-Luc et Mont-Godinne) pourra profiter à toute heure du jour et de la nuit. La célèbre torréfacteur Delahaut, installé dans le centre de Namur, a décidé de lui offrir du café.

"C’est du café qui est normalement dédié à notre clientèle Horeca et qui est en stand-by pour l’instant, explique François Delahaut, gérant. On pourrait le conserver évidemment, ce n’est pas comme du poisson. Mais avec ce qui se passe, on a décidé de faire plaisir à notre manière."

Dans les hôpitaux, de nombreux services sont équipés de machines individuelles. Les Cafés Delahaut leur fourniront donc des dosettes gratuitement.

"On ne s’est pas dit qu’on allait se limiter à vingt, cinquante ou 300 kilos. On donnera en fonction de nos moyens et en fonction des besoins. On va essayer d’aider tout le monde."

Les premiers colis seront livrés ce lundi.