Coronavirus : mariages reportés, soutien aux commerçants, aide aux SDF, voici toutes les mesures prises par la ville de Namur

La ville de Namur suit les recommandations du Gouvernement fédéral, mais elle prend aussi des mesures locales pour compléter le dispositif national. Nous vous les détaillons ci-dessous :

Mariages

Les rassemblements publics et privés étant interdits, les fêtes de mariage programmées jusqu’au 3 avril doivent être annulées. Les cérémonies de mariage civil à la commune sont reportées, sauf si elles sont organisées en petit comité (moins de 20 personnes).

Funérailles

Les funérailles sont maintenues à condition d’avoir un public de maximum 20 personnes. La commune estime qu’il est impossible de suspendre toutes ces cérémonies vu la dimension humaine que cela revêt. Il en va de même pour les visites au funérarium. Les entreprises de pompes et funèbres ne peuvent pas autoriser plus de 20 personnes à la fois dans les leurs bâtiments.

Enseignement communal et garde des enfants

Les crèches communales et privées sont ouvertes. Les cours dans l’enseignement primaire et secondaire sont suspendus. Des garderies sont mises en place pour les enfants dont les parents travaillent dans les secteurs des soins de santé et les services de sécurité publique. Ces garderies s’adressent aussi aux familles où les parents travaillent tous les deux et qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants par des personnes qui ne constituent pas un public à risque. L’accueil des enfants est organisé de 6 heures à 18 heures et il est demandé de leur fournir des tartines pour le dîner. Aucun repas ne sera servi durant ces garderies.

Pour les familles qui peuvent garder les enfants ou les confier à des proches qui ne sont pas des personnes à risque, le maintient à domicile doit être privilégié.

Aide et soutien aux commerçants et indépendants

La ville de Namur s’engage à exonérer ou rembourser toutes les taxes et redevances communales que doivent payer les commerçants et indépendants. Cela concerne principalement les restaurants, bars et commerces contraints de fermer leurs portes durant 3 semaines comme exigé par le Gouvernement fédéral. La ville doit cependant encore obtenir l’autorisation de la Région wallonne. Plus de détails ici.

Friteries, Sandwicheries, snacks et drive-in

Les repas sur place ne sont plus autorisés. En revanche, tout ce qui est à emporter reste actif. Les commerces qui ne possèdent pas de Drive-in ou de plats à emporter doivent fermer leurs portes comme imposé par le Gouvernement fédéral.

Coiffeurs et centres esthétiques

Les salons de coiffure et lieux de soins paramédicaux tels que les centres esthétiques restent ouverts. Mais attention, seules les visites sur réservations sont autorisées. Rappelons que les commerces d’alimentation et les pharmacies restent ouverts la semaine et le week-end.

Solidarité

Une adresse mail (solidarite@ville.namur.be) est mise en place pour toutes questions ou demandes de soutien social pour soi-même ou autrui. L’objectif est de centraliser ces demandes pour proposer une réponse rapide et un meilleur suivi.

Tous les revenus d’intégration et aides dispensés par le CPAS sont automatiquement prolongés de deux mois. Les nouvelles demandes sont acceptées, mais seront triées selon l’urgence. Les rendez-vous prévus sont annulés.

Infrastructures publiques

Les halls sportifs, piscines, bibliothèques et musées sont fermés. Le personnel sera dirigé vers d’autres infrastructures en fonction des besoins urgents à combler.

Les maisons de jeunes et de quartier doivent aussi cesser leurs activités. Le personnel formé aux questions sociales sera réaffecté à l’accompagnement des personnes vivant dans la rue et à l’écoute des personnes âgées ou fragilisées qui sont à l’isolement pour éviter toute rupture du lien social.

Événements culturels et sportifs

Tous les rassemblements publics et privés sont formellement interdits, peu importe le nombre de participants et le lieu, comme exigé par le Gouvernement fédéral. Les lieux publics comme les cinémas, bowlings, dancings, et cirques doivent cesser leurs activités. Il en va de même pour les lieux touristiques.

Marchés et brocantes

Les marchés en semaine sont maintenus. Pour les marchés du samedi, seuls les ambulants du secteur alimentaire sont autorisés. Il est aussi demandé à ces échoppes de garder une distance de prudence entre elles. Cela pourrait les contraindre à ne pas occuper leur espace habituel.

Les brocantes de Jambes et de la rue des Carmes sont interdites.

Accueil à l’hôtel de Ville

La Maison des citoyens est fermée. Seuls les rendez-vous pour obtenir des documents administratifs urgents sont autorisés. Pour obtenir ce rendez-vous, il est demandé de contacter le numéro de téléphone 081.24.60.00. La ville rappelle aussi qu’un guichet électronique est disponible à l’adresse suivante.

SDF

​​​​​​​Les centres d’accueil en journée sont fermés. L’abri communal de nuit reste ouvert, tout comme l’abri complémentaire. Les "Restos du Cœur" et "Une Main Tendue" doivent eux refuser de servir dans leurs locaux. Ils vont tout de même continuer de préparer des repas qui seront livrés aux SDF et personnes précarisées. Du personnel du CPAS est appelé en renfort. Des vêtements, des couvertures et des colis seront aussi distribués en rue pour remédier aux fermetures du centre de la Croix-Rouge dédié aux SDF et de l'abri situé rue Mazy.