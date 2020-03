Coronavirus : La ville de Namur s'engage à aider ses commerçants et indépendants

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot (cdH) s’engage à exonérer l’ensemble des indépendants et commerçants concernés de toutes les taxes et redevances communales qu’ils paient. Cette mesure serait valable durant les 3 semaines de fermeture obligatoire imposée par le Gouvernement fédéral et concernerait les restaurants, les bars et les commerces de Namur. Un geste que justifie le bourgmestre "Je pense qu’on doit être au rendez-vous de la solidarité par rapport aux personnes les plus fragiles socialement, mais aussi économiquement" explique Maxime Prévot.

De son côté, le Gouvernement fédéral avait déjà annoncé pareille mesure. La Première ministre Sophie Wilmès (MR), avait tenu à rassurer le secteur Horeca "Je veux aussi des mesures drastiques pour soutenir le secteur : une exemption complète de cotisations sociales pendant un trimestre".